Venezia, 27 feb. (askanews) - "La sanità pubblica è un diritto insindacabile e deve essere difesa però non è possibile sprecare risorse e penalizzare chi è virtuoso. Non è possibile continuare ad accettare che un pasto in ospedale, che in Veneto costa 6.5 euro in giro per l'Italia arrivi a 70-80 euro". Così Luca Zaia, presidente del Veneto. "Serve reintrodurre costi standard e punire i "furbetti del cartellino", come anche in questi giorni si sono visti, e chi non vigila perché non è pensabile che non si noti l'assenza di un quarto dei dipendenti come accaduto a Loreto" ha concluso il governatore Veneto.