Belluno, 30 dic. (askanews) - "Non possiamo mettere a rischio la solidità di un'azienda come Veneto Strade, il cui il servizio è fondamentale per tutto il territorio veneto e non solo locale, per coprire i buchi della Provincia di Belluno, la responsabilità dei quali è esclusivamente addebitabile ai mancati trasferimenti governativi". Sono queste le parole con cui l'assessore regionale alla specificità di Belluno Gianpaolo Bottacin, dopo essersi confrontato anche con la collega assessore alla mobilità Elisa De Berti, chiude la porta ad ogni ipotesi di prolungamento della convenzione, senza garanzie governative scritte, tra la società che gestisce le strade e la Provincia di Belluno. Bottacin respinge, senza lasciare nessun margine di trattativa, le ipotesi emerse nella riunione svoltasi in mattinata tra i vertici della Provincia e Veneto Strade, con la mediazione del Prefetto, in cui si è ipotizzata la proroga di ulteriori due mesi del servizio, in attesa di buone nuove da parte dello Stato o di Anas: "È ovvio che essendo una società per azioni, qualsiasi decisione riguardante l'azienda Veneto Strade dovrà essere validata dal Consiglio di Amministrazione. Personalmente ritengo pertanto urgente ed indifferibile la convocazione del CdA per tutte le determinazioni del caso".