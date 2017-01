Venezia, 6 gen. (askanews) - Fino a domenica 8 gennaio le montagne del Veneto sono interessate da forti venti, sia in quota, sia nelle valli. La situazione metereologica prevista da Arpav ha indotto il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione a dichiarare la fase operativa di attenzione per vento forte su Dolomiti e Prealpi. L'allerta è valida dalla ore 14 di oggi alle ore 12 di domenica 8 gennaio. Secondo il bollettino meteorologico di Arpav i venti saranno in attenuazione dal pomeriggio di domenica 8.