Venezia, 11 gen. (askanews) - "Il riparto del Fondo sanitario regionale per il 2017 va a penalizzare sei Ulss su nove, che avranno meno risorse. La decisione di Zaia e Coletto è devastante: è questo l'esito della riforma della sanità"? A chiederlo è il consigliere del Partito Democratico Claudio Sinigaglia commentando la delibera di Giunta 2239 del 23 dicembre scorso, con cui è stato approvato il riparto provvisorio del Fsr. "La Ulss Marca Trevigiana perde 14 milioni rispetto al 2016, addirittura 22 la Veneto Orientale, 19 in meno per la Ulss 6 Euganea, sei per la Ulss 7 Pedemontana, quattro per la Ulss 8 Berica e addirittura 25 per la Ulss 9 Scaligera", dice ancora Sinigaglia, entrando nel dettaglio dei numeri. "Sono differenze pesanti che si calcolano confrontando la quota capitaria assegnata oggi alle nove Ulss previste dalla riforma sanitaria con quella destinata alle Ulss precedenti, facendo ovviamente la media di quanto spettava alle Ulss che adesso sono state aggregate", ha concluso.