Zaia: "Tanti messaggi positivi, andiamo in massa"

Venezia, 7 feb. (askanews) - L'anno scorso, grazie ai risultati della Giornata di Raccolta del Farmaco organizzata ogni anno dal Banco Farmaceutico Fondazione Onlus sono state raccolte in Veneto 31.667 confezioni di farmaci, donati dai cittadini con la collaborazione e la partecipazione economica delle Farmacie, grazie ai quali sono state aiutate 44.121 persone bisognose residenti nella regione. Si tratta di persone il cui stato di indigenza non consente di acquistarsi nemmeno un farmaco da banco (quelli non "passati" dal Servizio Sanitario Nazionale) del costo di pochi euro.

Questa iniziativa benemerita torna anche quest'anno, per la diciassettesima volta, con 401 farmacie coinvolte in tutto il Veneto, dove ognuno, per tutta la giornata di sabato prossimo 11 febbraio, potrà dare il proprio contributo, ed è stata oggi promossa con una presentazione avvenuta nel corso del punto stampa del Presidente della Regione Luca Zaia, alla presenza del coordinatore regionale del Banco Farmaceutico Matteo Vanzan, del Presidente di Federfarma Veneto Alberto Fontanesi e del direttore della Caritas di Venezia, Diacono Stefano Enzo.

(Segue)