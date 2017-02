Venezia, 8 feb. (askanews) - "È inammissibile che in tempi di crisi Zaia e la sua Giunta garantiscano aumenti di stipendio fino a 11mila euro lordi per i Vicesegretari degli Assessori, ripristinando una figura che era stata abolita nel 2012. Il tutto con una stima di spesa, prudenziale, di 154mila euro". È questo il commento del Vicecapogruppo del Partito Democratico Piero Ruzzante sulla Delibera, pubblicata ieri sul Bur, relativa al provvedimento approvato a dicembre nel collegato al Bilancio. "Attraverso un nostro subemendamento abbiamo ottenuto che questo personale non potesse essere aggiuntivo e che la norma non prevedesse ulteriori oneri. Nonostante ciò abbiamo votato contro il provvedimento perché è uno schiaffo a troppa gente" spiega l'esponente dem che ha sollevato la questione durante la seduta odierna della Prima commissione.