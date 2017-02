Venezia, 23 feb. (askanews) - "L'olio di oliva è una delle tante eccellenze del Veneto. Siamo bravi anche in questo e dobbiamo dirlo; da un lato per farlo conoscere e dall'altro per combattere la pratica criminale della contraffazione". Lo ha detto l'assessore regionale all'economia, commercio e tutela del consumatore Roberto Marcato intervenendo oggi a Palazzo Balbi a Venezia alla presentazione del progetto "Olio, questo conosciuto", sostenuto dalla Regione in collaborazione con Federconsumatori, Coldiretti e l'Associazione Interregionale Produttori Olivicoli del Nord Est (AIPO). Alla presentazione hanno partecipato l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan, la presidente regionale di Federconsumatori Giovanna Capuzzo, il direttore di Coldiretti Veneto Pietro Piccioni, il presidente e il direttore dell'AIPO Veneto Albino Pezzini ed Enzo Gambin, e l'inviato del programma televisivo "Striscia la Notizia" Moreno Morello. (Segue)