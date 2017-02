Venezia, 21 feb. (askanews) - Si è tenuto oggi a Venezia il workshop di presentazione del progetto della ciclovia "VEN.TO" che, con un percorso che prevalentemente costeggerà il corso del fiume Po, attraversando 4 Regioni, 12 Province e 121 Comuni, collegherà Torino a Venezia. Il progetto ha preso il via dopo la recente sottoscrizione delle intese tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo (MIBACT) e le Regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte.

L'incontro, a cui hanno partecipato gli assessori regionali ai lavori pubblici e infrastrutture, Elisa De Berti, all'ambiente, Gianpaolo Bottacin e al turismo, Federico Caner e i rappresentanti delle amministrazioni locali interessate, dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po e dei Consorzi di Bonifica, è stata l'occasione per discutere del tracciato della ciclovia, ma anche per fare il punto sulle iniziative regionali in materia di "mobilità leggera".

Il progetto è stato illustrato dai tecnici delle Regione Veneto e della Regione Lombardia (capofila), sotto la supervisione scientifica del Politecnico di Milano.