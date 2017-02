Venezia, 16 feb. (askanews) - Apprezzamento è stato espresso dall'assessore alle politiche ambientali della Regione Veneto Gianpaolo Bottacin, per il parere favorevole, approvato oggi all'unanimità, della seconda commissione consiliare al provvedimento di modifica del Piano di tutela delle acque presentato dalla giunta. "Ringrazio i consiglieri per il lavoro svolto. Il piano - commenta l'assessore - rappresenta infatti uno degli strumenti più importanti e qualificanti in materia di tutela e gestione delle risorse idriche. Il suo costante aggiornamento risponde alla necessità di adeguarlo alle normative, di chiarirne e precisarne gli aspetti applicativi, per conseguire e migliorare nel tempo gli obiettivi di qualità che ci siamo posti". In particolare, la proposta formulata dalla giunta regionale prevede di inserire un apposito comma aggiuntivo all'art. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del piano per tutelare le falde destinate all'utilizzo idropotabile, a partire dalle loro aree di ricarica, dall'inquinamento di sostanze pericolose mediante la previsione della rimozione o dislocazione in aree a minor rischio delle fonti di pressione che generano un impatto sulla falda tale da creare pericolo alla salute dei cittadini.