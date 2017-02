Venezia, 24 feb. (askanews) - Una pattuglia della polizia locale della Città Metropolitana di Venezia (ex- polizia provinciale), nel corso dell'attività di controllo dinamico del territorio rurale, collaborando con i Carabinieri ha rinvenuto in una zona isolata a Mestre un ingente quantitativo di hashish (6.2 kg circa suddiviso in panetti per un valore di circa 60 mila euro), probabilmente abbandonato alla vista degli agenti, nel tentativo di occultarli per un successivo recupero. L'attività di controllo delle zone rurali è ora inquadrata nel Servizio regionale di Vigilanza istituito con la legge di stabilità 2017. L'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan si complimenta con la Polizia locale della Città Metropolitana di Venezia per questa operazione che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga durante l'attività di controllo delle campagne. "La Polizia Provinciale conosce molto bene le zone rurali, ha grande esperienza e indubbia professionalità", commenta l'assessore che aggiunge: "Questo episodio è un esempio del risultato positivo che ha avuto la decisione di unificare guardie provinciali e ispettori regionali in un unico corpo coordinato dalla Regione. Il Servizio regionale di Vigilanza ha una funzione di controllo in tutto il territorio e, come abbiamo visto, non porta a termine solamente azioni in campo ambientale, faunistico o venatoria, ma di polizia in generale".