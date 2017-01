Venezia, 4 gen. (askanews) - A seguito dell'individuazione di uno dei ceppi virali responsabili dell'influenza aviaria in un esemplare di avifauna selvatica rinvenuto nella laguna di Grado, anche la Regione Veneto ha attivato subito tutte le misure operative previste dal protocollo comunitario e nazionale in materia. Sono pertanto sospese tutte le deroghe concernenti alcune attività venatorie che possano aumentare i rischi legati alla diffusione dell'influenza nel territorio regionale e tra queste quelle che coinvolgono i Caradriformi e gli Anseriformi. "La Regione Veneto è stata tra le prime ad attivarsi a seguito della segnalazione del ministero della Salute", sottolinea l'assessore regionale alla Caccia, Giuseppe Pan, che, in stretta sintonia con l'assessore alla Sanità, Luca Coletto, sta monitorando i vari aspetti della questione e assumendo i necessari provvedimenti.