Venezia, 21 dic. (askanews) - "Un segnale e un impegno esplicito e concreto della volontà della Regione di concorrere alle iniziative di contenimento e di eradicazione delle popolazioni di ungulati presenti all'interno del Parco Colli Euganei".

E' questo il commento dell'Assessore regionale all'Agricoltura Giuseppe Pan all'approvazione, avvenuta in Consiglio regionale, di un emendamento della Giunta che stanzia 200 mila euro per sostenere l'azione di contenimento dei cinghiali all'interno del Parco euganeo, la cui presenza costituisce un notevole problema per le attività agricole, e non solo, dell'area in questione.

"Il finanziamento - precisa Pan - è concesso direttamente al Parco regionale dei Colli Euganei e intende contribuire alla predisposizione e gestione di Piani ordinari e integrati di controllo, contenimento ed eradicazione della presenza di questi animali, che proliferano in quantità tale da rendere pressante la necessità di intervenire".