Venezia, 18 gen. (askanews) - È il secondo di un nuovo lotto di cinque treni a doppio piano di ultima generazione che saranno consegnati entro i prossimi mesi, destinati a migliorare il comfort e la regolarità di viaggio ai pendolari regionali. Il treno si aggiunge agli altri 19 Vivalto già in circolazione. Arrivano così a 20 i Vivalto della flotta regionale veneta di Trenitalia e diventeranno 23 entro l'estate 2017.

"Grazie all'attuazione del piano di modernizzazione del materiale rotabile in cui Regione e Trenitalia sono da tempo impegnati - sottolinea l'assessore ai trasporti della Regione del Veneto, Elisa De Berti - con l'entrata in esercizio dei nuovi convogli, oggi tutti i collegamenti veloci tra Verona e Venezia sono effettuati con i Vivalto, assicurando in tal modo ai viaggiatori un notevole passo avanti della qualità del servizio".

