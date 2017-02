Belluno, 13 feb. (askanews) - "È un altro primato del Veneto in questo settore e mi auguro che sia il primo passo verso un'integrazione più ampia, che comprenda oltre alla card e al software comune, anche altri aspetti essenziali, come ad esempio l'armonizzazione degli orari dei diversi operatori di mobilità. Oggi iniziamo con Dolomiti Bus, ma l'obiettivo è di acquisire numerosi altri partner". Così l'amministratore delegato di Trenitalia, Barbara Morgante, alla presentazione, a Belluno, del biglietto unico tra Trenitalia, Dolomitibus ed altre società. Un appello alla collaborazione da parte degli utenti per migliorare gradualmente questo progetto lo ha rivolto l'assessore De Berti. "È l'avvio di una vera e propria rivoluzione del trasporto pubblico locale veneto - ha detto - che va accompagnata, seguita e supportata. Noi vogliamo che questa sperimentazione diventi nei mesi e negli anni a venire un patrimonio dell'intera regione e per farlo abbiamo bisogno dell'aiuto di chi per lavoro o per studio viaggia quotidianamente con treni, bus e altri mezzi. Più riusciremo a integrarli tra loro, più facile, vantaggioso e comodo sarà spostarsi nel nostro territorio, migliorando sensibilmente la qualità della nostra vita".