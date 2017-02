Venezia, 3 feb. (askanews) - Sostenere le imprese venete per le quali l'accesso al credito risulta compromesso per colpa delle banche finanziatrici. A questo è destinata la linea di intervento attivata con un provvedimento della giunta veneta, di cui è stato relatore l'assessore allo sviluppo economico Roberto Marcato. "Il provvedimento - evidenzia Marcato - è pensato per alleviare i riflessi pesantemente negativi sull'andamento economico e patrimoniale delle aziende del territorio veneto, massacrate dal colpevole operato delle banche. Dà attuazione all'articolo del "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" che, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese danneggiate dalle banche, prevede di intervenire facendo ricorso ad operazioni sulla riassicurazione del credito, a valere sul Fondo regionale di garanzia e controgaranzia". L'intervento riguarderà in particolare le imprese che hanno subito, nell'arco del biennio 2014-2016, le conseguenze negative della svalutazione dei titoli acquistati dalle banche responsabili della crisi.