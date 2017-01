Venezia, 23 gen. (askanews) - La rete pubblico-privata dei servizi per l'impiego attivi in Veneto sta sperimentando con buoni risultati le novità del Jobs Act e si candida ad essere esperienza di riferimento per l'Anpal, la neonata Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Ma chiede risorse adeguate per continuare a funzionare ed affrontare i nuovi compiti previsti dalla riforma del 'Jobs Act'. Questo il senso del 'tour' veneto del presidente Anpal, Maurizio Del Conte, in visita ad alcuni centri per l'impiego (Padova e Treviso) e agli sportelli di una delle agenzie per il lavoro accreditate nel sistema regionale che prende in carico disoccupati e lavoratori in cerca di nuova occupazione.

