Veneto in prima linea contro melanoma anche nelle scuole

Padova, 1 feb. (askanews) - Arriva nelle scuole primarie del Veneto la campagna di prevenzione primaria del melanoma "Il Sole per amico", promossa da IMI - Intergruppo Melanoma Italiano in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e con il patrocinio del Ministero della Salute e dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica, resa possibile grazie ad un'erogazione di Merck & Co., per il tramite della sua consociata italiana MSD.

Protagonisti della campagna "Il Sole per amico" i bambini, con il coinvolgimento di genitori, insegnanti e dermatologi, con l'obiettivo di insegnare sin dall'infanzia il modo corretto di esporsi al sole, proteggendo la pelle e prevenendo rischi futuri perché sono soprattutto i più giovani la fascia di popolazione maggiormente a rischio di sviluppare il più temuto e aggressivo dei tumori della pelle.

Informazioni sui rischi di un'esposizione non protetta ai raggi UV, i tumori della pelle e i comportamenti corretti da seguire, si possono reperire sul sito ilsoleperamico.it, dove sono disponibili anche le risorse e gli strumenti educazionali della campagna per le scuole primarie.

