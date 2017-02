Venezia, 20 feb. (askanews) - L'Agenda del Consiglio regionale del Veneto prevede la convocazione, in seduta ordinaria, martedì 21 febbraio, a partire dalle ore 14.30, del Consiglio regionale, con all'ordine del giorno la prosecuzione della trattazione degli argomenti calendarizzati nella seduta precedente.

Sempre nella giornata di martedì 21 febbraio, alle ore 10, è convocata la Quinta Commissione consiliare permanente per l'esame del Pdl d'iniziativa della Giunta regionale relativo alle norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli. Proseguiranno, inoltre, le audizioni con i soggetti portatori di interesse in ordine al Pdl n. 25 di riforma delle Ipab. Prevista, infine, l'approvazione del Piano annuale di attività ordinaria del Servizio di Vigilanza sul Servizio Socio sanitario.

(Segue)