Venezia, 23 gen. (askanews) - "Là dove Stato e territorio collaborano, i risultati ci sono come dimostra il buon esito in Veneto di Garanzia Giovani. Le esperienze 'virtuose' delle regioni più dinamiche devono essere esportate, perché è interesse dello Stato e di tutti i territori che i servizi per l'impiego funzionino in tutta la penisola".

Lo ha detto il presidente Anpal, Maurizio Del Conte in visita in Veneto ai centri per l'impiego.

In risposta alle richieste del Veneto il rappresentante di Anpal ha concordato sulla necessità di "superare l'attuale sistema della convenzione annuale con le Regioni per la gestione dei centri per l'impiego " (che per il Veneto vale oltre 14 milioni, un terzo a carico della Regione e due terzi a carico dello Stato). "Nel bilancio dello Stato - ha affermato Del Conte, strappando l'applauso convinto di rappresentanti della Regione, delle autonomie locali, dei sindacati e dei servizi per l 'impiego - ci dovranno essere poste adeguate perché le Regioni abbiano le risorse per pagare il personale e le attività dei Centri per l'Impiego. L'attuale sistema della convenzione annuale non può proseguire", ha concluso.