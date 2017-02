Presentazione in Consiglio regionale

Venezia, 10 feb. (askanews) - "Quello che vogliamo proporre è un contratto tra gentiluomini, perché sport significa prima di tutto correttezza, lealtà, rispetto. Lo sport non può che essere vissuto, praticato, amato, da gentiluomini, con una cultura positiva da diffondere fin dalle giovani generazioni". E' questo, secondo l'Assessore veneto allo Sport Cristiano Corazzari, l'obbiettivo centrale della "Carta Etica dello Sport Veneto", sottoposta oggi al confronto con tutte le diverse rappresentatività dello sport regionale, nel corso di un seminario tenutosi nell'Aula Consigliare del Consiglio regionale del Veneto. I lavori sono stati aperti dal Vicepresidente del Consiglio Massimo Giorgetti e dall'Assessore Corazzari, che ha tenuto subito a sottolineare che "il Veneto ha un'ottima legge specifica in materia, che stiamo attuando passo dopo passo, e della quale la Carta Etica è un elemento estremamente significativo".

Lo schema di proposta della Carta Etica si compone di 13 articoli che sanciscono e promuovono quattro principi fondamentali: il rispetto dei praticanti e dei loro ritmi di sviluppo e maturazione; il rispetto degli altri, dello spirito di squadra e del rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione nell'esercizio dell'attività; la lealtà, l'onestà, il rispetto delle regole e del giudice o arbitro; il rifiuto dell'utilizzo di mezzi illeciti o scorretti. "Una sorta di scuola di vita che si può attuare benissimo attraverso lo sport, a partire da giovani e giovanissimi - sottolinea Corazzari - che sicuramente cresceranno persone migliori se riferiranno i loro comportamenti a questi principi, sia nello sport che nella scuola, nel lavoro, nei rapporti sociali. In un mondo sempre più improntato alla negatività - ha concluso Corazzari - proponiamo e sosterremo un veicolo di pratiche positive e pulite, perché l'etica vale in tutte le manifestazioni e azioni delle persone, non solo nello sport".