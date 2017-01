"In attesa nuovi criteri elaborati da Azienda zero"

Venezia, 11 gen. (askanews) - In relazione alle dichiarazioni del consigliere regionale del Pd, Claudio Sinigaglia, inerenti il riparto del Fondo sanitario regionale per il 2017, l'assessore alla sanità, Luca Coletto, fa notare che "nella Dgr citata è scritto con estrema chiarezza che si tratta di un riparto assolutamente provvisorio in attesa dei nuovi criteri che sta elaborando l'Azienda Zero, tali da rendere il budget più aderente alle nuove nove realtà territoriali. Questo riparto non è altro, quindi, che la mera somma dei riparti delle ex Ulss che sono state incorporate nelle 9 nuove aziende. Da rielaborare completamente".