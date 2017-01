Venezia, 20 gen. (askanews) - "Ha combattuto fino all'ultimo e fino all'ultimo ha amato la sua terra, la sua gente, i suoi ideali di uomo democratico della sinistra italiana". Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto commenta così la scomparsa di Sergio Reolon "uomo delle istituzioni, democratico e comunista, ha accompagnato il Veneto dagli anni di piombo al Terzo Millennio". "Cresciuto politicamente nel Partito Comunista di Enrico Berlinguer - ricorda Ciambetti - in quegli anni Settanta in cui le Istituzioni e i partiti democratici della nostra regione ressero all'urto della sfida del terrorismo grazie all'impegno comune che vide anche Sergio Reolon tra i protagonisti come segretario provinciale del Pci. Difficile per chi non visse quegli anni in prima linea capire cosa significò il travagli, anche politico, degli Anni di Piombo: ma è a gente come Sergio Reolon, al pari di tanti altri democratici, magistrati, poliziotti, docenti universitari e sindacalisti se le Istituzioni seppero reggere e le forze politiche, Pci in primo piano, innovarsi. Erano anche gli anni in cui la società italiana e veneta conoscevano infatti una forte spinta innovatrice imponendo una nuova analisi alla quale Reolon non volle sottrarsi. Nella politica locale veneta e bellunese in specialmodo penso, oltre al peso di figure come l'on. Wanda Milano, alle discussioni sul Progetto Montagna che vide la posizione scettica e critica, ma non per questo meno ricca di contributi e analisi, della sinistra bellunese come regionale, attorno a un tema che sarebbe diventato centrale nell'analisi e azione di Reolon. Consigliere e poi assessore Provinciale fino alla elezione alla Presidenza della Provincia di Belluno fu uno strenuo difensore della specificità bellunese portando questa sua battaglia nel Consiglio regionale in cui entrò nel marzo 2010 non mancando di essere protagonista del dibattito consiliare e della discussione in specialmodo attorno al nuovo Statuto".