Veneto, Ciambetti parlerà all'Onu il 6 febbraio

Venezia, 4 feb. (askanews) - Per la prima volta un Presidente del Consiglio regionale del Veneto parlerà al quartier generale delle Nazioni Unite: Roberto Ciambetti sarà tra i relatori del dibattito, o, come definito dall'Onu, "hight level discussion" dal titolo "Inclusive Cities for Sustainable Families" ("Città inclusive per famiglie sostenibili") che si terrà al Palazzo di Vetro a New York lunedì 6 febbraio.

L'incontro è stato promosso dal Dipartimento di Economia e Affari sociali - Divisione per le Politiche sociali e lo sviluppo dell'Onu in collaborazione con la Federazione Internazionale per lo sviluppo delle Famiglie in occasione della 55esima sessione della Commissione per lo sviluppo sociale che è in corso di svolgimento alle Nazioni Unite a New York. "Il tema principale quest'anno - spiega il presidente Ciambetti - ha un obiettivo ben preciso: sradicare la povertà per raggiungere uno sviluppo sostenibile per tutti, 'Strategies for eradicating poverty to achieve sustainable development for All', e in questo contesto la riflessione sull'organizzazione della città e sulla famiglia è centrale e trovo interessante sottolineare come sia stata sollecitata la testimonianza della nostra Regione come esperienza per molti aspetti esemplare.