Veneto, Caner: bandi per 13,8 mln a imprese comparto turistico

Venezia, 3 feb. (askanews) - "Un moltiplicatore di opportunità da non lasciarsi sfuggire", è questo lo slogan che accompagna il Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) del Veneto, da cui derivano i due bandi promossi dall'assessore al turismo e ai Fondi UE, Federico Caner, per sostenere la competitività delle imprese e delle destinazioni turistiche, attraverso la qualificazione dell'offerta e l'innovazione dei servizi e prodotti, favorendo gli investimenti nel sistema ricettivo. I bandi dispongono di una dotazione economica complessiva di ben 13,8 milioni di euro e sono precisamente finalizzati all'erogazione di contributi alle imprese per lo sviluppo e il consolidamento di reti di imprese e/o club di prodotto, con una dotazione di 1,8 milioni di euro; e per investimenti nel sistema ricettivo turistico, con una dotazione di 12 milioni di euro (da questo provvedimento sono esclusi i Comuni montani che fruiscono del Fondo speciale per le Dolomiti e la Montagna Veneta). Per entrambi la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande è il 12 aprile 2017. "Si tratta realmente di un'utilità da non perdere - sottolinea Caner - per riqualificare le aziende del settore dell'ospitalità, elevando la qualità della loro offerta e quella più complessiva delle destinazioni turistiche venete".