Veneto, Bottacin su smog: Regione ha adottato linee guida

Venezia, 4 feb. (askanews) - "Gli sforamenti ripetuti che si sono verificati in gennaio sono la conseguenza di un andamento climatico estremamente particolare vissuto negli ultimi mesi a causa di una totale assenza di precipitazioni. Le piogge che hanno ripreso in questi giorni stanno infatti già normalizzando la situazione". A dirlo è l'assessore all'Ambiente della Regione Veneto, Gianpaolo Bottacin, che ritorna sull'argomento dopo la polemica lanciata dal sindaco di Treviso Manildo relativamente al coordinamento sullo smog. "Da anni - aggiunge Bottacin - lavoriamo per migliorare l'aria: con la Lombardia siamo le uniche due Regioni ad aver attivato un coordinamento con gli enti locali, emanando delle precise linee guida che spetterebbe poi ai Comuni applicare, senza peraltro spingerci oltre in quanto è proprio il tavolo nazionale smog dell'Anci ad aver sempre ribadito che il potere di ordinanza dopo un certo numero di sforamenti spetta ai sindaci come autorità sanitaria e non alle Regioni".

