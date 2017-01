Incontro con Galletti per ulteriori investimenti

Venezia, 26 gen. (askanews) - Decisamente positivi i dati relativi al PM10 che, secondo quanto rilevato dalla Regione Veneto attraverso la sua Agenzia per la prevenzione e protezione ambientale, rivelano un calo importante nel 2016. "Si tratta di un trend positivo costante negli ultimi anni - afferma l'assessore all'ambiente del Veneto Gianpaolo Bottacin - trattandosi dell'indicatore più critico per l'inquinamento atmosferico, superato diffusamente in tutta la Pianura Padana. Registriamo con apprezzamento che il limite giornaliero dei 50 g/m3 nella nostra regione è passato dagli inizi del 2000 da sforamenti superiori alle 150 giornate annue a meno di 50 e anche la media annua si è sensibilmente ridotta scendendo da circa 60 g/m3 a meno di 40 g/m3". (Segue)