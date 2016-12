Venezia, 28 dic. (askanews) - "Una delle scelte fondamentali della Regione del Veneto, unica in Italia, è quella di non imporre nessuna tassa di sua competenza, lasciando nelle tasche dei suoi cittadini un miliardo 159 milioni, circa 235 euro procapite. Non è poca cosa in un momento come questo, tenuto conto che lo Stato ci ha tagliato nel 2016 altri 270 milioni". Lo ha evidenziato con forza l'assessore della Regione Veneto all'ambiente, alla difesa del suolo, alla protezione civile e alla specificità di Belluno Gianpaolo Bottacin, tracciando oggi a Belluno un bilancio dei principali risultati dell'attività istituzionale relativi al suo assessorato. Analizzando le tappe in ordine cronologico, l'assessore ha illustrato interventi e provvedimenti adottati nel corso dell'anno che si sta chiudendo: dalla sicurezza idrogeologica alla protezione civile, dalla tutela ambientale al sistema idrico, con gli ottimi risultati ottenuti nel campo della raccolta differenziata, della depurazione, delle qualità delle acque di balneazione. Bottacin ha ricordato anche la recente norma approvata nel collegato alla Legge regionale di stabilità 2017 dedicata agli impianti a biomasse, compresi i pirogassificatori, per i quali si prevede una decisa restrizione nel campo di applicazione con particolare riferimento a quelli sopra i 1000 kW. Un intervento che si affianca a quello che ha visto nei mesi scorsi la definizione di linee guida per le centraline idroelettriche, imponendo dei vincoli che - ha detto Bottacin - hanno fatto diventare il Veneto la Regione più virtuosa d'Italia da questo punto di vista. Tutto questo per evitare le speculazioni che si stavano generando a causa degli incentivi statali concessi a questi tipi di impianti". "Va infatti ricordato che la legge nazionale definisce questi impianti come opere di utilità pubblica urgenti e indifferibili - ha spiegato - e quindi per la Regione diventa quasi impossibile respingere un'eventuale domanda di autorizzazione. Proprio per questo ho in più occasioni espresso al ministro Galletti la mia contrarietà sugli incentivi statali a questi impianti".