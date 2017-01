Roma, 22 gen. (askanews) - "Dobbiamo dire grazie a Sergio Reolon per quanto ci ha dato in tanti anni di militanza, vissuta fino all'ultimo con impegno, passione e coraggio". Lo afferma il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta, con una nota sulla scomparsa dell'ex presidente provincia di Belluno. "Il suo esempio, i suoi consigli, le sue osservazioni, a volte ruvide, ma sempre puntuali, sincere e in amicizia, sono stati sempre preziosi per tutti noi che abbiamo condiviso con lui la comune voglia di cambiamento e di miglioramento del nostro Paese e del nostro Veneto".