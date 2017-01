"Per restituire valore a stakeholders, famiglie,aziende e territorio"

Padova, 9 gen. (askanews) - " Questa storia ha dimensioni notevoli. La distruzione fa parte del passato che noi intendiamo guardare per continuare l' azione di responsabilità di chi è stato la causa. Ma ci interessa ricostruire, ricostruzione per tornare ad essere motore di crescita economica, restituire valore a tutti gli stakeholders, famiglie, aziende, pubbliche amministrazioni e territorio e ci crediamo veramente".

Lo ha sottolineato il presidente di Veneto Banca, Massimo Lanza nel suo intervento nel corso della conferenza stampa in cui Bpvi e Veneto Banca stanno illustrando la loro offerta di transazione nei confronti dei soci che si svolge a Padova.

"La ricostruzione - ha proseguito Lanza - è fatta di un' opera di pulizia e creazione di un nuovo modello di banca. Non si può più fare banca come in passato", ha avvertito ancora il presidente dell'istituto di Montebelluna.

"L''opera di pulizia è faticosa - ha proseguito Lanza - ma semplice da realizzare, e la nostra squadra ne ha una discreta esperienza. La faase di progettazione e realizzazione, invece, è sicuramente più complessa ma più stimolante. Entrambe le fasi richiedono del capitale, buona governance, manager e personale".

Il presidente Lanza ha ribadito che la fase di realizzazione "necessità della fiducia dei clienti e degli investitori", ha poi citato l'intervento importante del fondo Atlante, "un azionista, che ha avuto il coraggio di investire 3,5 mld di euro,dei quali più di mezzo miliardo per supportare il progetto di cui abbiamo parlato. Questo non è poco", ha concluso.