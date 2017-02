Sole 24 Ore: Bper in pole position, Vandelli: "per noi strategica"

Roma, 12 feb. (askanews) - Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza riaprono il dossier Arca. Il Sole 24 Ore riporta che i due istituti, impegnati in un complesso piano di rilancio che passerà da una nuova ricapitalizzazione che potrebbe aggirarsi tra 2,5 e 3 miliardi di euro ma il cui ammontare è oggetto di confronto con la Bce, avrebbero avviato alcuni colloqui informali per sondare l'interesse del mercato a rilevare le rispettive quote del 19,9% nella società di gestione del risparmio.

I candidati naturali ad acquistare la partecipazione, complessivamente pari a poco meno del 40%, sono evidentemente - rileva il quotidiano confindustriale - i soci già presenti nell'assetto azionario della società, che peraltro possono anche vantare una sorta di diritto di gradimento in caso di cessione a terzi delle quote. Il riferimento è alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna (Bper), oltre che alla Popolare di Sondrio. Qualche giorno fa, il ceo della popolare emiliana, Alessandro Vandelli non ha fatto mistero dell'interesse che la banca ha verso l'asset: «Per noi è strategica- ha spiegato il manager - Siamo il maggiore distributore di prodotti Arca e il principale azionista con una partecipazione del 32,7%. Ne consegue che spero di avere l'opportunità per analizzare il potenziale deal in futuro».