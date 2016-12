Roma, 21 dic. (askanews) - Arrivano oltre 600 milioni per Veneto Banca dall'azionista di controllo, il fondo Atlante. Quaestio Capital Management, società di gestione del fondo Atlante, "si è impegnata a effettuare un versamento di 628 milioni a favore della banca entro il 5 gennaio, in conto futuro aumento di capitale".

Il versamento "avverrà in un'unica soluzione per l'intero importo ed è da intendersi a ogni effetto irreversibile, essendo inteso che nell'ipotesi in cui non si dovesse dare corso per una qualunque ragione all'aumento di capitale, il versamento resterà comunque definitivamente acquisito al patrimonio della banca, senza che il fondo Atlante o Quaestio Capital Management possano chiederne la restituzione". Inoltre, "sarà imputato ad apposita riserva di capitale nel bilancio della banca".

Il sostegno finanziario dell'azionista di controllo "è finalizzato a rafforzare i coefficienti patrimoniali del gruppo Veneto Banca alla luce degli impatti che potrebbero generarsi dai complessi processi valutativi di fine esercizio attualmente in corso".