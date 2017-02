Veneto: avviato percorso per nuova agenda digitale 2020

Venezia, 6 feb. (askanews) - Con i primi due incontri in programma oggi a Verona, dedicati alle nuove sfide in materia di sanità digitale e di infrastrutture, trasporti e mobilità, si è avviato il percorso che porterà alla ridefinizione dell'Agenda Digitale del Veneto in prospettiva 2020. "L'Agenda Digitale del Veneto - spiega il vicepresidente della Regione Gianluca Forcolin - è il documento di programmazione che serve a guidare strategicamente l'azione dell'amministrazione regionale per supportare lo sviluppo dell'economia e della società sul piano dell'informatizzazione e delle tecnologie digitali. L'obiettivo è contribuire alla costruzione di un nuovo Veneto, per tutti i cittadini, per le imprese, per gli enti pubblici, per le associazioni, insomma per tutto il nostro territorio". Sono previsti complessivamente dieci incontri nelle sette province venete per ascoltare, capire e recepire le indicazioni, i suggerimenti, i progetti che vengono dal territorio, contribuendo così a individuare le priorità e le principali progettualità digitali sul quali il Veneto si impegna ad investire nei prossimi anni.