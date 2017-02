Venezia, 2 feb. (askanews) - "L'Agenda Digitale del Veneto è il documento di programmazione che serve a guidare strategicamente l'azione dell'amministrazione regionale per supportare lo sviluppo dell'economia e della società sul piano dell'informatizzazione e delle tecnologie digitali. L'obiettivo è contribuire alla costruzione di un nuovo Veneto, per tutti i cittadini, per le imprese, per gli enti pubblici, per le associazioni, insomma per tutto il nostro territorio". Ad evidenziarlo è il vicepresidente della Regione Veneto Gianluca Forcolin, annunciando l'avvio del percorso che nei prossimi mesi porterà alla ridefinizione dell'Agenda Digitale del Veneto in prospettiva 2020. "Sarà prima di tutto - spiega Forcolin - un percorso per ascoltare, capire e recepire le indicazioni, i suggerimenti, i progetti che vengono dal territorio: a partire dalla prossima settimana, sono in programma dieci incontri nelle sette province venete, organizzati con tavoli di confronto e ascolto. Vogliamo individuare insieme le priorità e i principali progetti digitali sul quali il Veneto si impegna ad investire nei prossimi anni per colmare il divario che separa la nostra regione rispetto alle altre realtà del Nord Europa".