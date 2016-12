Venezia, 20 dic. (askanews) - In attesa dell'approvazione del Piano Cave, è stato approvato oggi all'interno del collegato della legge di stabilità 2017 un articolo con alcune prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava.

"Un iniziativa legislativa importante - spiega l'assessore regionale all'ambiente e alla difesa del suolo Gianpaolo Bottacin - con cui salvaguardiamo in senso riduttivo il consumo di suolo rispettando contemporaneamente le esigenze espresse dal territorio in termini di necessità di escavazione".

La norma approvata infatti prevede che nessuna nuova cava sarà aperta nei prossimi 9 anni e che, relativamente al tetto massimo per tutto il Veneto di 8,5 milioni di mc autorizzabili in tale periodo, per qualsiasi tipo di ampliamento d'ora in avanti sarà necessaria la valutazione di impatto ambientale; ogni ampliamento non potrà comunque superare singolarmente i 500.000 mc.

(Segue)