"Serve autonomia per sostenere meglio qualità del sistema"

Venezia, 21 feb. (askanews) - "Gli atenei veneti si confermano al top per la qualità. Il Veneto è orgoglioso del suo sistema universitario pubblico, dei docenti e dei ricercatori che ci lavorano, dei giovani che ci studiano. Il suo alto livello, che continua a conseguire lusinghieri riconoscimenti, è confortante e fa ben sperare per il futuro del Veneto e per le possibilità di accesso dei nostri laureati nel mondo del lavoro".

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia commenta i giudizi dell'Anvur, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, che ha presentato oggi i suoi risultati al ministero.

"Padova - aggiunge - è considerata prima per performance nelle scienze matematiche, fisiche, mediche, agrarie e veterinarie, nell'ingegneria industriale e dell'informazione e nelle scienze psicologiche, mentre è seconda in quelle biologiche. Ma è piazzata altrettanto bene anche Venezia, grazie alle università Ca' Foscari e Iuav. E Verona, terzo polo universitario, ha una valutazione di eccellente livello su scala nazionale".