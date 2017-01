Padova, 16 gen. (askanews) - Grazie a una app per smartphone, un team di ricercatori dell'Università di Padova mette a punto un sistema informativo geografico per monitorare i danni fatti dai castorini.

Ricercatori padovani coordinati dal prof. Paolo Tarolli, docente di gestione delle risorse idriche in agricoltura presso l'Università di Padova, mostrano come, tramite un'applicazione gratuita per smartphone e fotografie scattate da comuni cittadini, sia possibile quantificare (in metri cubi di suolo eroso) e geolocalizzare in un sistema informativo geografico (GIS) i danni da nutria lungo i canali. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista "Earth Surface Processes and Landforms" e vede la collaborazione di due dipartimenti dell'Università di Padova: Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF) e Dipartimento Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE).

