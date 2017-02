Roma, 3 feb. (askanews) - Nasce il "Consorzio delle Venezie". Oggi il via ufficiale al Consorzio che gestirà la nuova Doc delle Venezie, epilogo di un percorso durato due anni in cui Unione Italiana Vini si è impegnata per favorire il dialogo tra i soggetti coinvolti, sostenendo e agevolando la preziosa attività di mediazione e relazione, associativa ed istituzionale. Un lavoro coordinato da Albino Armani, che ringraziamo e sollecitiamo a proseguire con lo stesso passo verso la costituzione del Consorzio". Lo ha detto Antonio Rallo, presidente di Unione Italiana Vini. "Strumento grazie al quale - ha aggiunto - sarà possibile riorganizzare e valorizzare la produzione di Pinot Grigio del Triveneto, riferimento nazionale per questa varietà. La nuova Doc sarà garanzia di migliore qualità, controlli efficaci delle produzioni e valorizzazione di un vino che in tutto il mondo è sinonimo di italianità".

Rallo è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione delle prossime tappe che porteranno all'ingresso sul mercato della nuova Doc "delle Venezie" e dell'Igt "Trevenezie", alla presenza del mondo produttivo delle 3 regioni coinvolte: Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia, e del presidente dell'ATS (Associazione Temporanea di Scopo) Albino Armani, che ha guidato questo ambizioso progetto fino ad oggi e che è pronto a gestire il costituendo Consorzio.