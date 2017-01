Venezia, 18 gen. (askanews) - "Una elezione quella di Antonio Tajani nuovo presidente del Parlamento europeo, che accogliamo con grande soddisfazione - ha sottolineato Agostino Bonomo Presidente di Confartigianato Imprese Veneto - primo perché si tratta di uno dei politici italiani più preparati in materie economiche e soprattutto di Europa (è vice presidente della Commissione Europea) ma soprattutto perché è da sempre vicino alle problematiche della piccola impresa e ne ha difeso i diritti sin dal 2012".

"Ricordo con piacere -prosegue il Presidente- come l'On Antonio Tajani abbia avviato nell'ottobre del 2012 la prima campagna europea voluta da Parlamento e Commissione Ue per sensibilizzare istituzioni, imprese e opinione pubblica sull'attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento. Un passaggio fondamentale - ha aggiunto -che ha portato all'approvazione a fine anno del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese. Ed è grazie alla sua abilità che a febbraio del 2013 fu aggirato il problema del ritiro della proposta di direttiva sul made in.. del 2005 (che imponeva il 'made in' per alcuni prodotti provenienti dai paesi terzi), ritirata perché ritenuta discriminatoria, e contraria alle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto), proponendo alla Commissione europea di adottare un pacchetto per la tutela dei consumatori".