Belluno, 13 feb. (askanews) - "Abbiamo tutta la squadra impegnata per promuovere la tariffa unica nelle altre regioni. Stiamo già ottenendo delle adesioni ma la fase operativa parte da Belluno". Così Barbara Morgante, ad di Trenitalia, sulla bigliettazione unica tra le varie società di trasporto. Oggi a Belluno, Trenitalia e Dolomitibus hanno presentato la prima 'smart card'. "Noi abbiamo il nostro sistema in grado di gestire le tariffe degli altri", ha aggiunto Morgante. "Si parte da Belluno; la prospettiva è quella di allargare questa iniziativa sicuramente al Veneto. Abbiamo già delle tappe identificate, ovviamente stiamo spingendo affinché anche in altre regioni si possa fare lo stesso tipo di iniziativa che riteniamo molto importante soprattutto nella direzione del cliente che è il nostro primo pensiero", ha proseguito Morgante. L'ad di Trenitalia ha poi spiegato che "all'inizio saranno caricabili gli abbonamenti di Trenitalia e di Dolomitibus e quindi di fatto ci saranno i prezzi attuali dei singoli. Passo dopo passo, - ha proseguito - si potranno caricare anche i biglietti di corsa semplice e, nel terzo step, si potrà vedere anche l'integrazione tariffaria che sarà definita dalle varie aziende, in termini di ripartizione poi del ricavo fra loro".