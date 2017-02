Belluno, 13 feb. (askanews) - "Per la sicurezza dei treni bisogna far ricorso ai militari. Militari, però, attrezzati per intervenire, non semplicemente per osservare". Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, oggi a Belluno, in merito al problema sicurezza nei treni. "In tempi non sospetti abbiamo iniziato ad installare telecamere in tutti i convogli, grazie ad un accordo tra Regione e Rfi. Quindi - ha concluso Zaia - la videosorveglianza è necessaria e io direi che anche i militari nei treni non starebbero male anche perché dobbiamo difendere sia viaggiatori che lavoratori".