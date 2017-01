Venezia, 24 gen. (askanews) - "Volare per salvare la vita degli altri rischiando la propria è un gesto proprio di persone dalla grande generosità": con queste parole l'assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin esprime il cordoglio del Veneto per la tragedia dell'elicottero del 118 schiantatosi sul Gran Sasso durante le operazioni di recupero di un ferito sulle piste di Campo San Felice.

"Una tragedia, quella odierna - aggiunge - che, purtroppo, ci ricorda da vicino quella che toccò all'equipaggio di Falco, l'elicottero del Suem precipitato nel 2009 sul Cristallo a Cortina, e che perciò ci fa male due volte, avendo già conosciuto il dolore per questa esperienza".

"A volte infatti anche la grande preparazione o aver seguito le procedure in estrema sicurezza - conclude l'assessore - non vale nulla di fronte alla fatalità. Per questo, per il rischio che comunque è presente, bisogna ricordare sempre, a volte anche con un semplice grazie, le persone che si sacrificano per gli altri sia quando, fortunatamente le cose finiscono bene, sia nei momenti più tristi, come quello di oggi".