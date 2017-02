Toscana, Verso un polo fieristico unico Arezzo-Rimini-Vicenza

Firenze, 6 feb. (askanews) - Si va verso la costituzione di un unico polo fieristico tra Arezzo e le già unite Rimini e Vicenza. È quanto prevede il protocollo d'intesa firmato questa mattina a Firenze dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, e dai presidenti dei Consigli di amministrazione di Arezzo fiere e congressi srl e di IEG (Italian exhibition group) spa, Andrea Boldi e Lorenzo Cagnoni.

Il protocollo, valido fino al 31 dicembre 2021, si compone di soli cinque articoli e disciplina le modalità di attuazione dell'accordo in merito alle manifestazioni orafe aretine: non più un mero acquisto da parte di IEG del diritto ad organizzarle, ma la possibilità di trasformare l'opzione di acquisto in un'opzione di ingresso di Arezzo fiere e congressi srl nel capitale di IEG.

Una possibilità che verrà meglio definita da un tavolo tecnico paritetico che sarà costituito entro sei mesi da oggi e dovrà concludere i suoi lavori entro la prima metà del 2019. Sarà chiamato anche ad individuare i criteri per la stima del valore di IEG Spa e le modalità di ingresso di Arezzo fiere in IEG, oltre "alle possibili sinergie attuabili tra le fiere toscane e il polo fieristico di Rimini-Vicenza".(Segue)