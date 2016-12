Roma, 21 dic. (askanews) - Tornano finalmente in Italia le 17 opere d'arte trafugate dal Museo di Castelvecchio a Verona, il 19 novembre del 2015, e ritrovate il 6 maggio scorso grazie ad un'operazione lunga e complessa che ha visto impegnati in piena sinergia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Verona, il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, supportato dall'arma territoriale, la Polizia di Stato per cui hanno operato il Servizio Centrale Operativo e la Squadra Mobile di Verona, la magistratura e le forze speciali moldave e ucraine e la Direzione Centrale di Polizia Criminale italiana che ha consentito la cooperazione internazionale.

Questa mattina presso il museo Khanenko di Kiev ci sarà la cerimonia di riconsegna delle opere trafugate alla presenza del Presidente dell'Ucraina Petro Porošenko, del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, del sindaco di Verona, Flavio Tosi e dell'intera delegazione Italiana. E' possibile seguire la diretta a partire dalle ore 11.00 sul canale ufficiale Facebook del Mibact www.facebook/MiBACT.

Nel pomeriggio di oggi, alle 17.30, le opere saranno riportate al Museo di Castelvecchio dove si terrà la cerimonia. Ecco i componenti della delegazione di Stato che insieme al Ministro Franceschini è a Kiev per il recupero dei 17 quadri: il Sindaco di Verona, Flavio Tosi; il Comandante dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, Gen. Fabrizio Parrulli; il Sostituto Procuratore dott. Gennaro Ottaviano; il Direttore del Servizio Centrale Operativo (SCO); il dott. Vincenzo Nicolì; il capo della squadra mobile di Verona, Roberto di Benedetto; il comandante del reparto operativo Tutela Patrimonio culturale, il ten. col. Antonio Coppola; il curatore del Museo di Castelvecchio, dott. Ettore Napione.