Roma, 23 gen. (askanews) - Sarà stilata domani la graduatoria delle aziende che hanno partecipato alla gara promossa da Infratel, soggetto attuatore che fa capo al ministero dello Sviluppo economico per la banda ultralarga in 6 regioni nelle aree a fallimento di mercato. Infratel aprirà le buste nel primo pomeriggio e metterà a punto la lista con i vari punteggi assegnati alle aziende entrate in prequalifica: Tim, Open Fiber, il consorzio Retelit-Eolo-Eds, ed Estra spa. Per l'assegnazione definitiva bisognerà aspettare che sia esaminata la documentazione ma è chiaro che domani si saprà qual è l'azienda in pole position.

La gara riguarda i lavori per la banda ultralarga in sei regioni, Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto nelle cosiddette aree bianche quelle a fallimento di mercato in cui per le aziende non è conveniente investire. L'ammontare complessivo messo a disposizione dal governo è di 1,4 miliardi. Sono 6,5 milioni i cittadini interessati dagli interventi previsti in questo primo bando, più di 3,5 milioni le unità immobiliari e 3mila i comuni. I fondi pubblici complessivi sono 1,4 miliardi di euro.

Tuttavia sulla gara pendono due ricorsi, quello di Telecom che ha chiesto l'annullamento della delibera dell'Agcom per le linee guida sulla stessa gara e che sarà discusso nel merito domani e quello di Fastweb che aveva chiesto la sospensiva della gara e che si è ritirata dalla corsa. L'udienza di merito non è ancora stata fissata.

Oggetto del bando è la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione in modalità wholesale di una rete passiva e attiva di accesso, che consenta di fornire servizi agli utenti finali a 100Mbps in download e 50Mbps in upload per almeno il 70% delle unità immobiliari nel Cluster C e di almeno 30Mbps in download e 15 Mbps in upload per le restanti unità immobiliari del Cluster C e per quelle del Cluster D. Sedi della PA, scuole, presidi sanitari, distretti industriali saranno raggiunti da connessioni oltre i 100Mbps indipendentemente dal Cluster di appartenenza.