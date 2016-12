"Anis Amri tornato in Italia perché sperava in protezione"

Venezia, 23 dic. (askanews) - "Quanti Cristian Movio e Luca Scatà ci sono in Italia? Migliaia. Sono gli uomini e donne delle Forze dell'Ordine che, tra mille difficoltà e nonostante le contraddizioni della politica, cercano di dare risposte all'esigenza di sicurezza dei cittadini". Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto, in una sua nota "nell'esprimere i sentimenti e il ringraziamento penso della maggioranza dei veneti ai due agenti che a Sesto San Giovanni hanno ucciso il jihadista responsabile della strage di Berlino - ha detto Ciambetti - e dopo aver ancora una volta sottolineato la straordinaria dedizione di agenti di Polizia, Carabinieri, personale della Guardia di Finanza ai quali dobbiamo essere tutti grati, devo anche manifestare una sincera e viva preoccupazione: se Anis Amri è ritornato in Italia è perché qui probabilmente contava di trovare protezione, appoggio e sostegno".