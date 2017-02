Padova, 11 feb. (askanews) - Promessa mantenuta da parte del Comitato veneto di solidarietà per la popolazione del Nepal colpita dal terremoto del 2015: grazie alle generose donazioni raccolte, a breve sarà riaperta la scuola di Chhapthok (nel distretto di Dhading) completamente rasa al suolo dal sisma.

Costituitosi a Padova all'indomani della tragica calamità naturale che nell'aprile 2015 mise letteralmente in ginocchio il popolo nepalese, il comitato racconta in conferenza stampa lunedì alle 12.00 a Palazzo Moroni, in sala Bresciani Alvarez, il primo obiettivo raggiunto.

Dopo i saluti istituzionali del sub commissario prefettizio del Comune di Padova Aldo Luciano, per illustrare i risultati raggiunti e le prossime iniziative in programma interverranno in conferenza i promotori del comitato: Anna Milvia Boselli, biologa e docente di Igiene e Legislazione sanitaria all'Università di Padova che per le sue ricerche scientifiche e le numerose spedizioni affrontate in oltre venti anni di attività conosce bene il Nepal; Antonino Ziglio, vicepresidente di Enaip nazionale, promotore negli anni passati di progetti di cooperazione transnazionale con il Nepal in qualità di amministratore delegato di Enaip Veneto; Gianni Cremonese, presidente delle Acli di Padova, tra le associazioni sostenitrici del progetto;Gian Paolo Romagnani, direttore del Dipartimento Culture e Civiltà dell'Università di Verona; Paolo Alfier, segretario del Forum regionale del Terzo settore del Veneto; Alfredo Forlin, portavoce del Comitato per la provincia di Verona.