Tapì: Wise acquisisce gruppo dei tappi sintetici fondato da Baban

Roma, 1 feb. (askanews) - Cambio di proprietà per Tapì, azienda leader nella produzione di tappi sintetici, con sede a Massanzago in Provincia di Padova. Wise Sgr, per conto del fondo mobiliare chiuso Wisequity IV, ha acquisito la società dai soci fondatori Alberto Baban e Nicola Mason e dal fondo Gradiente I. Si tratta del terzo investimento del fondo Wisequity IV. Tapì, è leader mondiale nel design e nella produzione di tappi a T per il mondo degli spirits premium e super premium. I prodotti di Tapì "sono caratterizzati da un elevato contenuto di know-how e design, tipici della migliore eccellenza Italiana", si legge in una nota.

La società produce con stabilimenti in Italia, Messico e Argentina, servendo l'Europa, gli Stati Uniti e il Centro America. Il brand Tapì fattura circa 40 milioni di euro generati per più dell'85% su mercati internazionali. La società opera anche nei mercati del food e del vino a cui fornisce chiusure innovative e di design.

La direzione del gruppo verrà assunta da Roberto Casini, già socio e Amministratore Delegato delle società americane (Messico e Stati Uniti) facenti capo alla Tapi.

"Da azienda familiare - commenta l'ex presidente del gruppo e fondatore Alberto Baban - Tapì è ora diventata multinazionale tascabile. Una startup nata da zero nel 2000 come srl è arrivata a fatturare 40 milioni di euro nel 2016: dimensioni importanti che vanno ora accompagnate verso un'ulteriore fase di internazionalizzazione. Abbiamo creato, partendo dalle competenze del territorio, un marchio leader a livello globale che fonda sul Made in Italy il proprio posizionamento. Per replicare ulteriormente il modello però serviva una nuova spinta che la nuova proprietà assicura in toto: Wise è un fondo italiano che ha capito le potenzialità di Tapì e vuole creare un progetto ambizioso, molto ambizioso. La società ha il suo cuore in Italia e non potrà che essere così anche in futuro: il know how, il management e le funzioni di ricerca e sviluppo sono saldamente ancorati al territorio e al concetto di Made in Italy".

Per Alberto Baban, che con la cessione delle quote esce di scena dal gruppo, si apre una nuova stagione imprenditoriale. Forte delle sue 14 partecipazioni in diverse società del territorio Veneto e soprattutto come presidente di Venetwork, società per azioni che riunisce 57 imprenditori veneti impegnati nel finanziamento e sviluppo di re-startup e nuove imprese dichiara: «Continuerò con forza il mio impegno verso il territorio e il suo tessuto imprenditoriale. E poi le idee sono veramente molte così come le persone che mi avvicinano per proporre nuovi business. Il Veneto è una regione di una straordinaria potenzialità con dei veri imprenditori molto capaci. Dobbiamo costruire un sistema solido che possa dare un futuro alle prossime generazioni, è una responsabilità a cui non possiamo sottrarci».