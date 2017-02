Belluno, 8 feb. (askanews) - "Palazzo Piloni propone di bloccare il ponte Cadore come segnale forte per risolvere la questione delle strade provinciali? Ci sto". Sono le parole con cui l'assessore regionale del Veneto Gianpaolo Bottacin rilancia l'iniziativa promossa dalla presidente della Provincia di Belluno Larese e si dichiara pronto a "sostenere qualsiasi azione necessaria a dare la sveglia al governo". "Finalmente l'attuale amministrazione provinciale incomincia a svegliarsi dal torpore - aggiunge - e a capire che bisogna battere i pugni sul tavolo per ottenere quello che le dovrebbe peraltro spettarle di diritto. Alla buon ora!" "Ricordo che già nel 2011 - afferma Bottacin - in una situazione che iniziava ad essere pericolante ma non drammatica quanto adesso, il sottoscritto, allora presidente della Provincia, ebbe il coraggio di alzare la voce con il governo, che era un governo amico e forse fu proprio per quello che dopo poco tempo fui scaricato con una mozione di sfiducia dagli alleati oltre che dalle opposizioni. Allora passò il messaggio che il visionario era il sottoscritto; purtroppo, e lo dico con rammarico in quanto sono il primo ad essere dispiaciuto per ciò che sta accadendo alla Provincia, tutto quello che denunciai allora si è drammaticamente avverato ed oggi la situazione è assolutamente insostenibile".

"Per quanto riguarda le strade - dice l'assessore - di tempo ne è stato perso fin troppo in questi ultimi mesi, anche a causa di una Provincia esageratamente timida nel disturbare il manovratore romano, ma ora che finalmente anche Palazzo Piloni si sta rendendo conto che il tempo delle chiacchiere è finito e che la soluzione la può dare solo Roma, ben vengano tutti i sit-in utili a sbloccare la situazione, una volta per tutte".