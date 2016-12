Roma, 22 dic. (askanews) - Il gruppo italiano della moda Stefanel ha reso noto di aver ricevuto oggi da parte di Oxy Capital Italia e Attestor Capital una manifestazione di interesse, non vincolante, a portare avanti le trattative con la Società e con i propri creditori finanziari per la realizzazione di un'operazione finalizzata al risanamento e al rilancio del Gruppo Stefanel. Tutto ciò, si legge in un comunicato, nell'ambito di un accordo, tuttora in negoziazione, che include la ristrutturazione del debito, la ripatrimonializzazione della Società, nonché l'iniezione di nuove risorse a supporto dell'implementazione del piano di sviluppo.