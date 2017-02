Venezia, 7 feb. (askanews) - "Grazie al Procuratore aggiunto Carlo Nordio per quanto, in questi anni, ha fatto per Venezia e per l'Italia". Con queste parole il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha voluto rivolgere al magistrato, giunto alla pensione, la più sincera e sentita riconoscenza di tutta la Città.

"Carlo Nordio - ha sottolineato il Sindaco - ha condotto la sua missione di magistrato in modo coraggioso, battendosi sempre per la legalità e la giustizia, anteponendo la dignità della magistratura alla visibilità personale. Presidente della Commissione per la riforma del Codice penale, Carlo Nordio non si è sottratto dal denunciare le inefficienze del sistema giudiziario, ma ha sempre proposto soluzioni. Sono certo che continuerà ad essere un punto di riferimento per la città di Venezia e per quanti hanno a cuore il suo futuro".